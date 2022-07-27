Динамо Київ у видовищному овертаймі вибило Фенербахче з Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу зуміла залишити трохи спортивного азарту на додатковий час.

Київське Динамо за підсумками попереднього не доведеного до логічного завершення розіграшу української Прем'єр-ліги посіло другу сходинку в турнірній таблиці, через що новий сезон для "біло-синіх" розпочинався відчутно раніше за інших клубів. Команда Мірчі Луческу стартувала в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, де на неї очікувало протистояння проти багаторазових чемпіонів Туреччини, Фенербахче.

Гостинне польське місто Лодзь прийняло в себе домашню для українського колективу частину протистояння, за підсумками якого можна було зробити багато здебільшого невтішних висновків. Динамо тоді навіть не спромоглось влучити в площину воріт суперників, проте й власних володінь не дало скривдити. За підсумком – нічия (0:0), що автоматично зробило матч-відповідь єдиним відповідальним за результат у звітній дуелі.

Фенербахче зробив певні висновки на тлі першої гри, а випадкові пошкодження футболістів у складі команди Жорже Жезуша змусили відомого португальського керманича дещо змінити стартовий склад власної команди. Гра "канарок" від того майже жодним чином не змінилась, бо вони так само продовжували чинити потужний тиск на захист Динамо. Можливо, паритет сил зберігався саме за рахунок того, що кияни вирішили не змінювати власний склад на тлі першої зустрічі.

Утім, Луческу доволі швидко зрозумів, що рівень загрози володінням Бущана під час першого тайму неухильно зростав, тож румунський тренер вирішив зіграти на випередження появі можливих проблем. Заміна Вербича на Ваната виглядала дуже несподіваною, проте саме таким чином керманич Динамо намагався розворушити власну команду, яка так і не спромоглась у підсумку за перші 45 хвилин зробити жодного пострілу в площину воріт суперників.

Натомість, Фенербахче інколи влаштовував справжню пожежу біля штрафного майданчика Бущана, а особливо запам’яталось у цьому контексті влучання в праву стійку зі штрафного від Кахведжі, а також невдалий раптовий вихід Кінга віч-на-віч із голкіпером "біло-синіх". У киян, окрім незрозумілого завершення випаду на правий фланг контратаки від Циганкова, схожих моментів не було й близько.

Ситуація після перерви не зазнала жодних змін, а момент із промахом Валенсії під час удару з-під Попова ніби запевнив нас, що в цьому матчі гірші ситуації можуть бути ще тільки попереду. Однак, на 54 хвилині трапився ледь не найбільш важливий момент цієї дуелі — Фенербахче залишився в меншості за підсумком другого попередження для Ісмаїла Юксека. Відверто кажучи, проти одного тільки Буяльського суперники назбирали стільки грубих порушень, що вистачило б червону картку й раніше.

Отриманою перевагою за кількістю футболістів на полі Динамо скористалось майже одразу — Кендзьорі вдався фінт на правому фланзі штрафного, наступним після якого вже був гольовий простріл під порожні ворота для Буяльського. Перевага Динамо за рахунком цими хвилинами була надто хитка для того, аби йти в глибокий захист, тому команда Луческу спробувала підтримати рівень тиску з свого боку.

Але вже на 68 хвилині стало зрозуміло, що "канарки" так просто відпускати суперників не мають намірів. Незграбний підкат Попова в центрі штрафного проти Валенсії вартував киянам пенальті, Еннер після цього самостійно взявся виконувати стандарт, однак переграти Бущана пострілом у лівий нижній кут не зумів.

Жорже Жезуш спробував урятувати гру черговою порцією замін із власного боку, проте неймовірна гра голкіпера Динамо на лінії воріт раз-по-раз рятувала український клуб від пропущений м’яч. Аж допоки Георгій не вирішив вийти на перехоплення подачі кутового з правого флангу на 89 хвилині, помилився в боротьбі, на що й сподівався Салаї на дальній стійці перед порожніми воротами.

Гра перейшла до овертаймів, під час яких команди намагались грати максимально стримано й обережно, однак це не заважало їм усе ж таки створювати гольові моменти. Динамо в цьому контексті було набагато ближче до голу лишень за рахунок моментів Шепелєва та Забарного, які двічі влучали в стійку. І це тільки за перші додаткові 15 хвилин гри!

А вже після невеличкої павзи киянам удалось підтримати темп власних атак, а свіжі гравці на флангах зрештою зіграли ключову роль. Молодий Костянтин Вівчаренко на 114 хвилині зробив потужний простріл із лівого краю, ніхто з суперників не перехопив навіть у воротарському, що дозволило Караваєву замкнути дальню стійку. І, звичайно, Бущан ще одного разу врятував від голу перед фінальним свистком, куди ж без нього.

У підсумку на протистояння проти австрійського Штурма від звітної пари команд відправиться київське Динамо. Для турецького Фенербахче відкривається шлях до кваліфікації Ліги Європи УЄФАФенербахче —1:2 (перший матч — 0:0)Салаї, 88 — Буяльський, 58, Караваєв, 114Алтай — Осаї-Семюел, Тіссеран (Лінкольн, 85), Салаї, Кадіоглу — Арао (Новак, 95) — Кахведжі (Мор, 46), Юксек, Россі — Кінг (Крешту, 63), Валенсія.Бущан — Кендзьора (Караваєв, 91), Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 106) — Сидорчук (Андрієвський, 106), Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербич (Ванат, 38) — Бєсєдін.Попередження: Юксек, Осаї-Семюел, Валенсія, Мор, Салаї — Циганков, Сидорчук, Дубінчак, Буяльський, Шапаренко, Попов, Гармаш