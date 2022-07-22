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Вербич: Динамо та Фенербахче — дві рівні команди

22 липня 2022

Беньямін Вербич, Getty Images

Словенський легіонер поділився своїми думками після першої гри з Фенербахче.

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич прокоментував нічийний результат у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (0:0).

"Було складно, бо у Фенербахче має хорошу команду. Індивідуально дуже якісні гравці, але ми добре справлялися, боролися за кожен м'яч.

Потрібно було краще використати наші контратаки. Жаль, що не забили, моменти були. Подивимося, як буде у Стамбулі. Там точно буде гаряче. Турки — це дуже емоційна нація.

Ми вже грали у таких відповідальних іграх. Намагатимемося битися до останнього. Грають дві рівні команди — у грі у відповідь точно буде цікаво. У нас моменти, у них моменти. Ми хочемо тільки виграти", – сказав Вербич в інтерв'ю YouTube каналу FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Фенербахче.

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