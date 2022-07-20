Динамо Київ розійшлось миром із Фенербахче
20 липня 2022
Команди вирішили відкласти з'ясування сильнішого на наступний тиждень.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Фенербахче 0:0
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 83), Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Циганков (Караваєв, 88), Буяльський (Гармаш, 77), Вербич (Ванат, 83) — Бєсєдін.
Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Азіз (Тіссеран, 46), Салаї, Кадіоглу — Арао, Юксек, Кахведжі (Брума, 64) — Россі (Гюлер, 72), Валенсія (Дурсун, 72), Кінг (Лінкольн, 64).
Попередження: Сидорчук, Бєсєдін, Гармаш — Кінг