Стрічка новин

23:02

Динамо за весь матч жодного разу не пробило у площину воріт Фенербахче

22:58

Динамо Київ розійшлось миром із Фенербахче

22:17

Динамо Київ не завдало жодного удару у площину воріт Фенербахче в першому таймі

20:06

Бєсєдін очолить напад Динамо Київ в матчі проти Фенербахче

17:20

Динамо К — Фенербахче: де дивитись матч Ліги чемпіонів

17:13

Сидорчук: Шанси в протистоянні з Фенербахче — 50 на 50

16:35

Динамо зіграє проти Фенербахче в біло-блакитній формі

08:00

Динамо — Фенербахче. Напередодні

00:45

Фенербахче втратив ключового гравця перед матчем з Динамо

00:19

Салаї: Добре знаємо Динамо