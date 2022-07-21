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Динамо подякувало вболівальникам за підтримку у матчі з Фенербахче

21 липня 2022

Вболівальники, фото ФК Динамо Київ

Київський клуб звернувся до своїх прихильників.

Після нічийного матчу кваліфікації Ліги чемпіонів із Фенербахче, який став першим офіційним поєдинком українських клубів за 220 днів, київське Динамо звернулося до своїх уболівальників.

Столичний клуб подякував усім прихильникам, хто вболівав за "біло-синіх" на стадіоні, біля екранів удома та на фронті, героїчно боронячи нашу державу від російських агресорів.

"Дорогі вболівальники!

Усі ті, хто в такий тяжкий для України час підтримував «Динамо» у протистоянні з «Фенербахче» на стадіоні, вболівав біля екранів і навіть знайшов можливість переглянути матч, боронячи нашу державу на лінії фронту.

Протягом усіх 90-ти хвилин поєдинку команда відчувала щирі емоції та підтримку кожного, справжнє українське Єднання та піднесений національний Дух.

Перший офіційний матч року завершився безгольовою нічиєю, проте такий єврокубковий старт залишає нас у грі, і ми віддамо всі сили в Стамбулі, аби в матчі-відповіді вибороти путівку до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Боротимемося до останнього, щоб подарувати українцям ще один привід для спільної радості та гордості, бодай маленьке свято футболу. 

Окремої подяки заслуговують вболівальники в Лодзі — а це майже 12 тисяч людей, які активно та невтомно підтримували нашу команду, створивши справді домашню атмосферу. Ваша підтримка надихає та додає енергії! 

Низький уклін усім захисникам і захисницям України, завдяки яким ми зараз маємо можливість представляти нашу рідну державу на міжнародній спортивній арені. Ви — наші герої. Ми граємо за вас та за кожного українця.

Дякуємо кожному за підтримку! Разом — переможемо!

До зустрічі на стадіонах мирної України!"підсумувало Динамо на своєму офіційному сайті. 

Нагадаємо, вчорашня гра з Фенербахче стала для киян історичною, 250-ю у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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