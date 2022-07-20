Динамо Київ — Фенербахче 0:0 Огляд матчу

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

У рамках другого раунду кваліфікації у груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло у нульову нічию зі стамбульським Фенербахче у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.

За весь поєдинок підопічним Мірчі Луческу так і не вдалося завдати жодного удару в площину воріт турецького суперника, тому доля протистояння вирішиться у матчі-відповіді 27 липня.

Огляд матчу:

Динамо Київ — Фенербахче 0:0



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 83), Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Циганков (Караваєв, 88), Буяльський (Гармаш, 77), Вербич (Ванат, 83) — Бєсєдін.



Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Азіз (Тіссеран, 46), Салаї, Кадіоглу — Арао, Юксек, Кахведжі (Брума, 64) — Россі (Гюлер, 72), Валенсія (Дурсун, 72), Кінг (Лінкольн, 64).



Попередження: Сидорчук, Бєсєдін, Гармаш — Кінг