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-
ХІК
-
26 липня
20:00
Шериф
-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
26 липня
22:00
Шкупі
-
Динамо Загреб
-
26 липня
22:00
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Цюрих
-
Карабах
-
27 липня
20:00
Мальме
-
Жальгіріс
-
27 липня
20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Динамо Київ — Фенербахче 0:0 Огляд матчу

20 липня 2022

Динамо Київ — Фенербахче, getty images

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

У рамках другого раунду кваліфікації у груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло у нульову нічию зі стамбульським Фенербахче у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.

За весь поєдинок підопічним Мірчі Луческу так і не вдалося завдати жодного удару в площину воріт турецького суперника, тому доля протистояння вирішиться у матчі-відповіді 27 липня.

Огляд матчу:

Динамо Київ — Фенербахче 0:0

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 83), Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Циганков (Караваєв, 88), Буяльський (Гармаш, 77), Вербич (Ванат, 83) — Бєсєдін.

Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Азіз (Тіссеран, 46), Салаї, Кадіоглу — Арао, Юксек, Кахведжі (Брума, 64) — Россі (Гюлер, 72), Валенсія (Дурсун, 72), Кінг (Лінкольн, 64).

Попередження: Сидорчук, Бєсєдін, Гармаш — Кінг

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