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Луческу: Рахунок 0:0 — позитивний для нас результат

21 липня 2022

Мірча Луческу, ФК Динамо Київ

Перші слова тренера Динамо після матчу з Фенербахче.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу дав коментар на післяматчевій прес-конференції після нічийного матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з Фенербахче (0:0). 

"Це був перший офіційний матч для нас за останні вісім місяців. Довелося нелегко, оскільки раніше ми грали лише товариські поєдинки. Також проблема полягала в тому, що ми не знали свій потенціал на даний момент. Ми не наважилися ризикувати в цій ситуації. Матч вийшов рівним, із нормальним результатом, адже обидві команди могли забити. Ми усвідомлювали високий рівень «Фенербахче», який добре попрацював на трансферному ринку, придбавши хороших футболістів. Але ми все одно мали грати з ними, незважаючи на це, а також складну ситуацію в Україні.

Вважаю, рахунок 0:0 – позитивний результат. Ми поїдемо на виїзний матч за перемогою, адже їм доведеться ризикувати, аби забити. Сьогодні вони також це робили, але ми маємо можливість досягти хорошого результату.

Шкода, що ми отримали три жовті картки, вважаю, футболісти їх не заслуговували в тих ситуаціях, але нічого страшного, повторюся, це був лише наш перший матч. 

Я не очікую на посилення складу перед матчем-відповіддю. Хто зараз приїде грати до України? Ніхто. Ми маємо використовувати тих, хто є. У цьому матчі ми побачили свій потенціал, і у матчі-відповіді все буде в порядку. 

Я чекав із замінами до 77-ї хвилин, тому що не хотів ризикувати в ситуації, що склалася. Я дуже добре знаю здібності моїх футболістів та команди. Хлопці добре організовані. Крім того, у «Фенербахче» 30 футболістів, а у нас лише 20 – ось у чому проблема. 

Під час виходу Караваєва сталася помилка, але вона ні на що не вплинула, адже до кінця гри залишалося кілька хвилин. Я хотів, щоб він грав в обороні, оскільки він дуже добре взаємодіє із Циганковим. Але водночас Циганков та Буяльський у фізичному плані виглядали не дуже добре. 

Атмосфера на трибунах була гарною, але я очікував, що на наш матч прийде більше людей, таки це поєдинок початкової стадії Ліги чемпіонів. Можливо, це найважливіший матч у кваліфікації. Але, повторюся, ті вболівальники «Динамо» та «Фенербахче», які зібралися на трибунах, забезпечили чудову атмосферу" — підсумував румунський фахівець. 

Нагадаємо, вчора київський гранд провів свій 250-й матч у Лізі чемпіонів.

Гра-відповідь між Динамо та Фенербахче відбудеться у Стамбулі 27 липня.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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