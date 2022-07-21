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Жезуш: Ми грали добре, а Динамо не провело жодної серйозної атаки

21 липня 2022

Жорже Жезуш, Getty Images

Коментар тренера Фенербахче після матчу з Динамо.

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш дав коментар після нічийного матчу кваліфікації Ліги чемпіонів із київським Динамо (0:0). 

"Як я вже казав перед матчем, нам протистояв непростий суперник. Більшість футболістів грають у збірній України. У цьому турнірі вони досвідченіші за Фенербахче. Але ми грали добре. В обороні ми дуже добре організовані. Наш суперник не провів жодної серйозної атаки. Ми маємо 2-3 позиції, ми не можемо їх розподілити. Чого нам не вистачало, то це якості атаки.


Я вважаю, що підтримка наших уболівальників у другому матчі буде дуже важливою перевагою. Атмосфера, яку вони створять, створить психологічний тиск на суперника. Протистояння ще не закінчилося, бо ми їдемо звідси з нічиєю. Це двоматчеве протистояння. Першу гру завершено, ми хочемо пройти до наступного раунду у другій грі" - сказав португалець. 

Також 67-річний фахівець запевнив, що до матчу-відповіді Фенербахче не поповниться новими футболістами.

"Наразі немає необхідності говорити про трансфер. У нас ще одна гра проти цієї команди 27 липня. У наших гравців достатньо якості та можливостей, щоби пройти цей раунд. Ми працювали для цього останні 5 тижнів. Немає необхідності говорити за гравців, які не зможуть зіграти у другій грі" — підсумував Жезуш.

Нагадаємо, своїми враженнями від гри також поділився тренер Динамо Мірча Луческу.
 

Источник: ФК Фенербахче

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