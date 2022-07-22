Бущан: Для першого офіційного матчу зіграли біль-менш нормально

Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Фенербахче.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (0:0).

"Для першого офіційного матчу за тривалий час зіграли біль-менш нормально. Це протистояння з двох матчів і головне, що не пропустили, не проиграли. Все вирішиться у Стамбулі.

Свої помилки розберемо та виправлятимемо. Розуміємо, що у Туреччині у них буде підтримка, але у нас підтримка більша – за нас вболівають усі українці. Будемо готуватися та сподіваємось на перемогу", - сказав Бущан в ефірі YouTube-каналу Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Фенербахче.