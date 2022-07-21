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Динамо провело 250-й матч у Лізі чемпіонів

21 липня 2022

ФК Динамо Київ

Ювілейний матч киян у найпрестижнішому єврокубку завершився у нульову нічию.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло у нульову нічию зі стамбульським Фенербахче у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, минула зустріч із турецьким грандом стала для київської команди ювілейною 250 у рамках Ліги чемпіонів/Кубку чемпіонів.

Загалом статистика Динамо в найпрестижнішому єврокубку виглядає наступним чином: кияни здобули 102 перемоги, 55 разів зіграли унічию та 93 рази зазнали поразки. Різниця забитих і пропущених м’ячів – 346:308.

Дивитися відео найкращих моментів зустрічі Динамо — Фенербахче ви можете в огляді на Football.ua.

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