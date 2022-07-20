Динамо за весь матч жодного разу не пробило у площину воріт Фенербахче

Сьогодні, 20 липня, пройшов перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо не змогло обіграти турецький Фенербахче. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Обидві команди мали небезпечні моменти, але ворота "біло-синіх" неодноразово рятував Георгій Бущан, а турків від грізних прострілів рятував Алтай Баїндир.
Зазначимо, що за весь ігровий час команда Мірчі Луческу не завдала жодного удару у площину воріт "канарійок". У турків таких ударів – шість.
До вашої уваги статистика поєдинку:
Раніше повідомлялося, що матч-відповідь між Динамо та Фенербахче обслужить італійський арбітр. Гра відбудеться 27 липня.