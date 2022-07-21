Динамо Київ — Фенербахче. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське Динамо настільки довго не проводило офіційних поєдинків, що першу зустріч у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче для команди Мірчі Луческу можна було вважати визначною. Як і можна було передбачити заздалегідь, легкої прогулянки "біло-сині" під час протистояння в місті Лодзь не мали, однак і поточний рівень суперників був певним чином надмірно оцінений. Колектив Жорже Жезуша місцями створював труднощі українській команді, але вирішальної переваги зрештою не мала жодна зі сторін.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 6,5. Якщо м’яч і летів у бік чиїхось воріт у цій грі, то лише українському голкіперу доводилось захищати власні володіння. Безумовно, і раніше мали місце матчі, у яких Георгієві Бущану доводилось значно більше рятувати власну команду від пропущених м’ячів, проте проти Фенербахче в нього було одразу кілька ключових ситуацій, які потім могли б отримати вплив на подальшу долю дуелі. Але воротар Динамо впорався з усіма цими викликами долі, тож хоча б одна ланка в побудові киян не мала жодних нарікань.

Томаш Кендзьора — 6,0. Фланги захисту Динамо недостатньо активно працювали в нападі, проте в захисті витримали майже всі випади в свій бік. Постать Кендзьори за цих умов була однією з визначних, бо саме на його зону припадала найбільша активність ізбоку суперників. Стримувати гравців Фенербахче було завданням не з легких, проте досвідчений поляк потішив власних співгромадян на трибунах надійною та впевненою грою.

Денис Попов — Ілля Забарний — 6,0. Суперники мали можливості для завершення атак через центральну частину захисту Динамо, тож робота виконавців, які були відповідальні саме за цю зону, автоматично не може оцінюватись виключно в позитивному ключі. Проте відсутність банальної зіграності в зв’язці між Поповим та Забарним дещо зменшує рівень критики, та й більша частина боротьби проти суперників усе ж таки завершувалась на їхню користь. Утім, особливого вибору Мірча Луческу перед звітною грою не мав.

Владислав Дубінчак — 6,0. На відміну від партнера на протилежному боці поля, на долю лівого захисника киян припадало значно менше наступальних спроб опонентів у більшій частині гри, проте все одно місцями виникали ситуації з невдалими діями Дубінчака під час вибору позиції. Замінити функціонал Віталія Миколенка Владиславу наразі ще дуже важко, проте спроби загострювати гру біля чужих володінь від нього також надходили. І дарма партнери, накшталт Бєсєдіна зразка першого тайму, не встигали до його перспективних передач.

Сергій Сидорчук — 5,5. Опорний півзахисник київського Динамо після першого матчу проти Фенербахче має жовту картку, яка суттєво може повпливати на долю команди на подальших стадіях кваліфікації. Окрім того, Сергій зумів запам’ятатись лише невдалими спробами дальніх пострілів, а також незрозумілим вибором позиції в загрозливій для воріт Динамо ситуації під час першого тайму.

Микола Шапаренко — 5,5. На центрального півзахисника "біло-синіх" завжди покладається багато роботи як у просуванні атак команди, так і відносно дій у захисті. У звітній зустрічі Шапаренко не залишався осторонь цього, проте суттєвого успіху в наступальному фронті не мав, а центральну зону для власних атак Фенербахче застосовував лише як допоміжну.

Віктор Циганков — 6,0. Намагання лідера нападу киян пришвидшити гру команди на правому фланзі суттєвого успіху не мали. І навіть важко було при цьому сказати, що Циганкову аж надто заважали суперники. Під час окремих моментів біля та всередині чужого штрафного він зумів показати кілька вигадливих рішень, проте на цьому вся гострота з його боку себе вичерпала.

Віталій Буяльський — 5,5. Атакувальний півзахисник киян, за прикладом попереднього сезону, мав певні перспективи підтримати Артема Бєсєдіна в спробах пресингу на чужій половині, проте, що під час зборів, що зараз, у киянам цей компонент своєї гри застосувати належним чином не вдається. Буяльський більшу частину зустрічі провів без м’яча в ногах, а його підключення до нападу стали бодай помітними лише в другій половині зустрічі. Він мав шанси на те, аби стати співавтором голу Бєсєдіна, проте тому забракло влучності. Інших вагомих нагод Віталій не мав.

Беньямін Вербич — 6,0. Стосовно словенського нападника можна було почути багато критики під час першої частини літніх зборів київського Динамо, проте перша ж офіційна гра не залишила жодних сумнівів у тому, що Вербич знаходиться на одному рівні з іншими виконавцями. Інша справа, що, поки що, цей рівень навряд чи подобається вболівальникам "біло-синіх". Беньямін, як і будь-який інших виконавець киян, не мав великої кількості гольових нагод, проте з його боку поля постійно відбувались спроби загострити ситуацію біля чужих воріт, а в середині першого тайму він навіть зумів зробити непоганий постріл повз дальню стійку. Небагато, певна річ, проте й немало на загальному тлі.

Артем Бєсєдін — 5,5. Стиль гри українського виконавця на позиції центрального нападника повсякчас опиняється під потужною критикою з усіх можливих боків, однак навряд чи сценарій саме звітної дуелі давав йому можливість діяти інакше. Динамо здійснювало критично мало спроб пробратись до чужих володінь, через що єдиним по-справжньому гольовим моментом для Бєсєдіна став його невдалий дальній постріл у другому таймі.

Денис Гармаш — 5,5. Запізніла ротація від Мірчі Луческу фактично позбавила півзахисника атакувального штибу можливості бодай якось повпливати на хід подій на футбольному полі. А потім ще й стало помітно, що Денис Гармаш знаходиться в далеких від ідеальних кондицій, тож єдине, чим він зумів запам’ятатись за невеличкий проміжок часу, було отримане попередження за неспортивну поведінку.

Олександр Сирота, Владислав Ванат, Олександр Караваєв — заміни від румунського фахівця змусили на себе доволі довго чекати, тож гравці, яким вдалось хоч трохи побути на футбольному полі, не мали часу на те, аби розкрити власний потенціал. Зауважити можна було лишень той факт, що, окрім вимушеної заміни Попова на Сироту, переважна більшість рішень Луческу була спрямована вбік чужих воріт. Можливо, уже з прицілом на матч-відповідь.

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