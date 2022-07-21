Дубінчак: У Стамбулі будемо старатися перемогти та пройти далі

Захисник "біло-синіх" поділився враженнями від гри з Фенербахче.

У рамках другого раунду кваліфікації у груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло у нульову нічию зі стамбульським Фенербахче у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.

Владислав Дубінчак, який провів свій дебютний матч за основну команду Динамо та дебютував у єврокубках, у коментарі офіційному транслятору матчу поділився враженнями від гри.

"Звичайно, план не вдалося втілити, тому що у нашому плані була перемога. Якщо хочемо проходити далі, обов’язково треба було перемагати у першому матчі. Але нічия – не такий вже й поганий результат для нас. На виїзді будемо старатися перемогти та пройти далі".

"Якісь сюрпризи від Фенербахче? Ні, все було очікувано. Містер дуже добре розібрав цю команду, дав нам усім зрозуміти, кому як потрібно діяти. Тому ми знали, які сюрпризи можуть на нас чекати від цієї команди. Все, що він казав, збулося".

Про рахунок 0:0:

"Повторюся: звичайно, у першому домашньому матчі треба перемагати, щоб проходити далі. Але так склалися обставини. Будемо виходити з того, що є".

Про атмосферу:

"Велике дякую вболівальникам, що в такий тяжкий час для України знаходять можливість прийти на футбол та підтримати нас. Для нас ці моменти дуже важливі. Ми дуже вдячні їм", — приводить слова Дубінчака офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо – Фенербахче. Матч у відповідь Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00.