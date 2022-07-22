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Попов: Хотілося перемогти Фенербахче, хоча нічия — непоганий результат

22 липня 2022

Денис Попов, Getty Images

Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Фенербахче.

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (0:0).

"Не дограв матч, бо у спарингах не грав по 90 хвилин. Нічого серйозного, невелика судома.

Усі старалися, віддавали сили. Хотілося перемогти, хоча нічия – непоганий результат. Ми повинні чути один одного на полі і виконувати те, що говорить тренер. У першому матчі не вдалося лише забити

Все вирішуватимемо у Стамбулі, і там буде набагато складніше, бо Фенербахче славиться своїми фанатами", — сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Фенербахче.

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