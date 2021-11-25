Дармиан: Играли против Шахтера с должным вниманием и решимостью

Защитник "нерадзурри" поделился своими мыслями после игры с "горняками".

Защитник миланского Интера Маттео Дармиан прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:0).

"У нас все хорошо в физическом и моральном плане. Мы показываем это на поле. С начала сезона показали, что мы единая команда. Может быть, в лиге мы потеряли несколько очков на выезде, но, безусловно, мы выбрали правильный путь. Сегодняшняя победа очень важна.

Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов значил бы достижение небольшой цели – улучшить наше место в Лиге чемпионов по сравнению с прошлыми сезонами. Сегодня мы играли с должным вниманием и решимостью. Во втором тайме мы наконец воспользовались нашими возможностями и выиграли матч", — приводит слова Дармиана пресс-служба УЕФА.

После четырех туров Интер с 10 очками идет вторым в группе D и в последнем туре "нерадзурри" сыграют против Реала в матче за первое место в квартете.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.