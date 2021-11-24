Интер — Шахтер: видео голов и обзор матча

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В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях встречается с миланским Интером.

Счет в матче был открыт на 62 минуте, когда удар Дармиана, после подачи с левого фланга, из центра штрафной блокировал Марлон, после чего Джеко на добивании пробил в левый угол.

Спустя пять минут Перишич классно подал с левого фланга, после чего Джеко головой расстрелял ворота Трубина ударом головой, оформив дубль.

Первый гол Джеко:

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