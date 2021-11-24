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-
07 декабря
22:00
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-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
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Интер — Шахтер: видео голов и обзор матча

24 ноября 2021

Интер - Шахтер, Getty Images

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях встречается с миланским Интером.

Счет в матче был открыт на 62 минуте, когда удар Дармиана, после подачи с левого фланга, из центра штрафной блокировал Марлон, после чего Джеко на добивании пробил в левый угол.

Спустя пять минут Перишич классно подал с левого фланга, после чего Джеко головой расстрелял ворота Трубина ударом головой, оформив дубль.

Первый гол Джеко:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Интер — Шахтер.

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