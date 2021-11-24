Украина впервые с сезона-2007/08 не будет представлена в плей-офф Лиги Европы

Украинские клубы впервые за несколько лет откровенно провалили еврокубковый сезон.

По итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо и донецкий Шахтер потеряли все шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.

В Лиге чемпионов для Украины будет четвертый сезон подряд, когда клубы УПЛ не будут представлены в 1/8 финала турнира. В последний раз это удавалось "горнякам" в сезоне-2017/18.

А вот в плей-офф Лиги Европы клубов от Украины не будет впервые с сезона-2007/08. В том сезоне Динамо и Шахтер закончили выступления в Лиге чемпионов на четвертых местах в своих группах, а Металлист и Днепр не смогли пробиться в групповой этап тогда еще Кубка УЕФА.

В нынешнем сезоне в Лиге Европы украинские клубы не выступают, так как луганская Заря не смогла пробиться в турнир через квалификацию и выступает в новом еврокубковом турнире — Лига конференций.

После четырех туров Заря набрала шесть очков и занимает третье место в своей группе. На первом месте идет Буде-Глимт — восемь очков, а на втором Рома — семь баллов. На четвертой строчке ЦСКА София — один балл.

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