Джеко забил 50 голов в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Босний форвард "нерадзурри" отметился дублем в ворота "горняков".

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер на своем поле обыграл приехавший в гости донецкий Шахтер (2:0).

В этой встрече оформленным дублем в ворота "горняков" отметился нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко.

По информации OptaPaolo, 35-летний босниец достиг отметки в 50 голов в еврокубковых матчах без учета квалификаций. На его счету 25 голов в 60 матчах Лиги чемпионов и 25 мячей в 48 встречах Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Джеко признан лучшим игроком матча Интер — Шахтер по версии WhoScored.