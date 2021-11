Джеко, Алле, Форсберг и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Завершились все поединки пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, после чего УЕФА назвал имена четырех футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока недели.

На награду претендуют нападающий Интера Эдин Джеко, оформивший дубль в ворота Шахтера (2:0), форвард Аякса Себастьян Алле, также забивший два мяча в ворота Бешикташа (2:1), полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг — дубль в матче против Брюгге (5:0) и хавбек Спортинга Педру Гонсалвеш, который забил два мяча и отдал ассист в игре против Боруссии Д (3:1).

