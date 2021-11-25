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07 декабря
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-
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-
07 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
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Манчестер Юнайтед
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-
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Джеко, Алле, Форсберг и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

25 ноября 2021

Эдин Джеко, Getty Images

В список претендентов попал обидчик Шахтера, оформивший дубль в ворота "горняков" за Интер.

Завершились все поединки пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, после чего УЕФА назвал имена четырех футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока недели.

На награду претендуют нападающий Интера Эдин Джеко, оформивший дубль в ворота Шахтера (2:0), форвард Аякса Себастьян Алле, также забивший два мяча в ворота Бешикташа (2:1), полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг — дубль в матче против Брюгге (5:0) и хавбек Спортинга Педру Гонсалвеш, который забил два мяча и отдал ассист в игре против Боруссии Д (3:1).

Отметим, что забитый мяч Роберта Левандовски в ворота Динамо претендует на звание лучшего гола тура Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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