Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
0
ПСЖ
0
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
4
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
0
24 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
2
Боруссия Дортмунд
0
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
2
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Де Дзерби: Одно очко — это то, что мы заслуживаем

24 ноября 2021

роберто де дзерби, getty images

Главный тренер донецкого Шахтера прокомментировал поражение своей команды в Лиге чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер потерпел поражение от Интера (0:2) и вылетел из еврокубков.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды, постаравшись найти причины провала в еврокубках.

"Степаненко сам попросил замену, еще до начала матча он неважно себя чувствовал. Что касается игры, то уровень нашего чемпионата и Лиги чемпионов совершенно разный. Нам не хватало четыре игрока основы, плюс Степаненко получил травму. Одно очка — это то, что мы сейчас заслуживаем.

Мы проиграли заслуженно, не очень хорошо провели матч. Нужно просто разделить ответственность в команде, сесть и подумать, почему так сыграли. 

Я слежу за европейскими чемпионатами и за Интером в том числе. В Италии очень сбалансированный чемпионат, нет больше таких досрочных побед в чемпионате, как это было раньше у Ювентуса. 

Теперь нам необходимо думать о чемпионате и будем надеяться, что в будущем сезоне мы проведет гораздо более качественный период в Лиге чемпионов", — заявил Де Дзерби после матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Интер - Шахтер, getty images 24 ноября 2021 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Интера?
Интер — Шахтер, Getty Images 24 ноября 2021 Шахтер не справился с давлением Интера
Шахтер остался без еврокубковой весны 24 ноября 2021 Шахтер остался без еврокубковой весны
  Rambler's Top100