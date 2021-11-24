Де Дзерби: Одно очко — это то, что мы заслуживаем

Главный тренер донецкого Шахтера прокомментировал поражение своей команды в Лиге чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер потерпел поражение от Интера (0:2) и вылетел из еврокубков.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды, постаравшись найти причины провала в еврокубках.

"Степаненко сам попросил замену, еще до начала матча он неважно себя чувствовал. Что касается игры, то уровень нашего чемпионата и Лиги чемпионов совершенно разный. Нам не хватало четыре игрока основы, плюс Степаненко получил травму. Одно очка — это то, что мы сейчас заслуживаем.

Мы проиграли заслуженно, не очень хорошо провели матч. Нужно просто разделить ответственность в команде, сесть и подумать, почему так сыграли.

Я слежу за европейскими чемпионатами и за Интером в том числе. В Италии очень сбалансированный чемпионат, нет больше таких досрочных побед в чемпионате, как это было раньше у Ювентуса.

Теперь нам необходимо думать о чемпионате и будем надеяться, что в будущем сезоне мы проведет гораздо более качественный период в Лиге чемпионов", — заявил Де Дзерби после матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.