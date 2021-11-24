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Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
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-
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-
07 декабря
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-
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-
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Ювентус
-
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-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
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Вольфсбург
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-
08 декабря
22:00

Шахтер не справился с давлением Интера

24 ноября 2021

Интер — Шахтер, Getty Images

Дубль Эдина Джеко не оставил коллективу Роберто Де Дзерби шансов на набранные очки.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Интер — Шахтер 2:0
Голы: Джеко, 61, 67

Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Дармиан (Д’Амброзио, 79), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 85) — Мартинес (Корреа, 68), Джеко.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 46) — Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон — Фернандо (Мудрик, 81).

Предупреждение: Витао.
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