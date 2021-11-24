Шахтер не справился с давлением Интера
24 ноября 2021
Дубль Эдина Джеко не оставил коллективу Роберто Де Дзерби шансов на набранные очки.
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Интер — Шахтер 2:0
Голы: Джеко, 61, 67
Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Дармиан (Д’Амброзио, 79), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 85) — Мартинес (Корреа, 68), Джеко.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 46) — Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон — Фернандо (Мудрик, 81).
Предупреждение: Витао.