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-
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-
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-
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-
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Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2021

Шериф - Реал, ФК Реал

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал в гостях уверенно обыграл молдавский Шериф (3:0), отомстив за шоковое поражение в первой игре.

Счет в матче был открыт на 30 минуте поединка, когда точным ударом со штрафного отметился Алаба. В самой концовке первого тайма преимущество "сливочных" удвоил Кроос, а во втором тайме окончательную точку в матче поставил Бензема.

После пяти туров Реал набрал 12 очков и занимает первое место в группе D, а у Шерифа шесть баллов и третья строчка, впереди Шахтера — один балл. На втором месте идет Интер, набравший 10 очков.

Обзор матча:

Шериф — Реал 0:3
Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+2, Бензема, 55

Шериф: Атанасиадис — Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо — Тилль, Аддо, Коловос (Николов, 60), Кастаньеда (Янсане, 60), Бруно Соуза (Джульен, 59) — Траоре

Реал: Куртуа — Менди (Марсело, 60), Алаба (Начо, 64), Милитао, Карвахаль (Васкес, 64) — Кроос, Каземиро, Модрич — Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго

Предупреждения: Менди, Фернандо.

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