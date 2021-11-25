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Перишич: Интер не выходил в плей-офф Лиги чемпионов больше 10 лет, поэтому с Шахтером был важный матч

25 ноября 2021

Иван Перишич, Getty Images

Хавбек "нерадзурри" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Полузащитник миланского Интера Иван Перишич прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:0).

"Интер не выходил в плей-офф Лиги чемпионов больше десяти лет, поэтому это был очень важный матч для нас. Надеемся, что сможем квалифицироваться уже сегодня.

Лично я себя чувствую хорошо. В прошлом году я поменял позицию на поле, рад, что сейчас играю на ней. Но главное – титулы и команда", — приводит слова Перишича пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Украина впервые с сезона-2007/08 не будет представлена в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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