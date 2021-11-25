Интер — Шахтер: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Следующим после киевского Динамо планы на еврокубковый сезон отправил в глубину ящика стола еще один представитель Украины — донецкий Шахтер. Именно таким должен быть ключевой вывод после игры "горняков" в выездной части дуэли против миланского Интера, и уже после этого можно переходить к разбору отдельных ее моментов. Даже общего впечатления от увиденного на поле Джузеппе Меацца сложить было сложно — Роберто Де Дзерби и его команда решила устроить хаос, а уже после этого постараться его обуздать, но в итоге оказалась в самом эпицентре бури, и потеряла контроль над ситуацией.

Местами дончане отличались качественными действиями в атакующей линии, однако реализация вновь была не на их стороне, поэтому единственный забитый мяч так и остался без обновления, что лишь подчеркивает проблемы украинской команды. К сожалению, мы являемся свидетелями худшего еврокубкового сезона для нашей страны за последние года, и, с большой долей вероятности, весной будем потреблять только импортный футбольный продукт.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на стадионе Джузеппе Меацца (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 7,0. Оценить действия голкипера Шахтера исключительно на линии ворот можно было бы достаточно высокой оценкой, так как сразу семь сейвов в его исполнении фактически не дали случиться разгрому. Однако, все мы прекрасно видели, что к некоторым из этих спасений приводили персональные ошибки Анатолий при работе с мячом ногами, поэтому не учесть этот момент было бы неправильно.

Трубин в голевых эпизодах не имел возможности напрямую влиять на удары соперников, поэтому за них его журить точно не имеет смысла, но над розыгрышем ударов от ворот, уж если Де Дзерби действительно хочет так строить атаки, вместе с партнерами поработать все-таки стоит.

Додо — 7,0. Вне зависимости от того, на каком бы отдалении от объектива телекамер ни находился Додо, он все равно был одним из наиболее заметных футболистов в составе своей команды в этот вечер. В обороне он старался играть без особой выдумки, и при этом был достаточно успешен в единоборствах, а также качественно раскрылся вместе с командой в атаках под занавес поединка. Чтобы картина была более целостной, правому защитнику нужен был забитый гол в том эпизоде с попаданием в штангу, но случилось так, как случилось, и с этим уже ничего не поделаешь.

Витао – Марлон — 5,5. Сложно что-то сказать по выступлению бразильской пары в центре обороны Шахтера в этой игре. С одной стороны, дело обошлось без явных привозов, хотя Марлон своими передачами под носом у прессингующих соперников неоднократно рисковал организовать опасный выпад на ворота свой команды. Выбор позиции — наверное, это было ключевым моментом, за который можно было как ругать этих футболистов, так и местами хватить. Можно сделать вывод, что могло быть и хуже, но вряд ли это является показателем хорошей игры.

Николай Матвиенко — 5,0. Выход Матвиенко на левый фланг обороны был вынужденной мерой от Де Дзерби на эту игру, хотя есть сомнения, что тот же Корниенко на скамейке запасных не сумел бы привести в чувства эту позицию в плане атакующих действий тогда, когда Шахтер уже проигрывал в два мяча. Матвиенко не предоставлялось особых возможней выходить за пределы своей половины поля, однако по общему плану казалось, что Дармиан и вовсе один разгуливает по своей бровке. А тут еще и второй пропущенный гол, в котором Николай мог бы выбрать и более удачную позицию.

Майкон — 6,0. Бразильский опорник Шахтера в этом матче порадовал хотя бы тем, что обошелся без большого количества потерь мяча в своей зоне. Безусловно, фрагмент подбора у своей штрафной для дончан — тема достаточно болезненная уже не первый сезон, однако сложно заставить двух заточенных на атаку футболистов, как это было во втором тайме, постоянно играть перед собственными владениями. Майкон неплохо боролся за мяч против атакующих полузащитников Интера, однако где-то ему все-таки не хватало темпа.

Тарас Степаненко — 6,0. Опорный полузащитник Шахтера провел первый тайм не так уж и плохо, поэтому и вызвала столько вопросов его замена в перерыве. Оказалось, что Тарас, по словам Де Дзерби, почувствовал недомогание, поэтому его пришлось сменить. Да и скорости в атаке дончанам нужны были в то время совершенно иные. Что касается проделанного украинцем объема работы, то сверхъестественным его точно назвать не получиться.

Тете — 5,0. Правый атакующий полузащитник Шахтера вновь оказался для своих соперников слишком предсказуемым игроком на футбольном поле, поэтому практически не нес угрозы чужим воротам. Все эти уходы под себя с мячом защитники команд-соперниц дончан изучают еще на тренировочных занятиях в контексте обороны, и уж тем более игроки Интера по опыту выступлений в Серии А знают, как такому противостоять. Тете не сумел показать свой арсенал технических навыков, поэтому и провел не самый лучший матч, хотя при контригре команды Де Дзерби от него ожидалось большее.

Педриньо — 5,5. Атакующий полузащитник дончан был слишком "сырым" в своих текущих кондициях для того, чтобы вести игру команды ровно также, как это было в начале сезона. Бразилец ощущал недостаток игровой практики, а его проблемы в сыгранности с партнерами по команде уж слишком часто бросались в глаза. При этом, Педриньо старался как можно быстрее избавляться от мяча в случае перед в свой адрес, что только усугубляло ситуацию. Единственное, спасибо, что, хотя бы, не выключался из прессинга при этом.

Манор Соломон — 5,5. Израильскому полузащитнику дали возможность провести полный поединок впервые за долгое время, однако он начал ей пользоваться лишь тогда, когда его команда начала проигрывать по счету. Игра для Манора получилась достаточно тяжелой, так как на его стороне поля Дармиану удавалось то, что не сумел показать Матвиенко, — сыграть и в обороне, и в атаке, с равной степенью эффективности. Впрочем, когда у Соломона появилось хоть какое-то пространство, то его действия в нападении были достаточно продуктивными. Жаль, что так было не весь матч.

Фернандо — 5,5. Форварда Шахтера в этой игре было сложно уличить в частых контактах с мячом в произвольных частях футбольного поля, но прессинг на оборону Интера, пока была такая возможность, он оказывал достаточно качественный. Порой казалось, как в ситуации с испорченным из-за офсайда выходом один на один в первом тайме, что Фернандо даже слишком быстр, относительно линии обороны соперников, поэтому и постоянно оказывается за заветной линией. Однако, свой редкий шанс футболист в гол так и не превратил, равно как и два последующих удара по ходу матча.

Маркос Антонио — 5,5. Бразильский полузащитник вышел в перерыве на смену Тарасу Степаненко, что давало нам возможность прикинуть дальнейшие варианты тактики Де Дзерби. Шахтер хотел получить скорость в розыгрыше мяча в подготовительной фазе, а также тонкий пас в завершении за счет появления Антонио, однако Интер завершил свой цикл давления на наши ворота лишь тогда, когда в них уже побывало два мяча. Антонио стоит похвалить за практически безошибочную работу в построении атак, однако его выбор позиции в обороне оставлял желать лучшего, что было заметно в эпизоде с первым голом.

Артем Бондаренко — 6,0. Из финальной группы выходивших на поле футболистов Шахтера у воспитанника клуба было больше всего времени для того, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Надо сказать, что Бондаренко сумел подтвердить свои высокие амбиции карьерного роста, смело контролируя мяч на чужой половине, и стараясь в одиночку завести двигатель атак команды, которая, как казалось, намертво погрязла в чужих тактических схемах.

Марлос, Михаил Мудрик — последние две замены Де Дзерби были направлены на игру в передней линии, что было логичным решением главного тренера в ситуации, когда соперники позволяли играть с мячом перед своей штрафной. Пара украинцев включилась в игру сходу, создала опасную ситуацию у чужих владений, но к результативному действию это так и не привело.