Джеко: В первом тайме мяч просто не шел в ворота

Нападающий Интера поделился мыслями после победы своей команды над донецким Шахтером.

Нападающий миланского Интера Эдин Джеко прокомментировал победу своей команды в матче с донецким Шахтером (2:0).

Боснийский футболист считает, что его команда победила заслуженно, а заслуга Анатолия Трубина в том, что счет не стал более крупным.

"В первом тайме мяч просто не шел в ворота. Важно было сохранять терпение и не пропустить. Мы допустили ошибки в первой половине встречи, но и вратарь соперника был на высоте, счет мог быть крупнее.

В какой-то момент показалось, что нас сглазили — после отмененных голов. В перерыве тренер сказал продолжать в том же духе и у нас все получилось. Подача Перишича — это половина гола, поэтому я сразу побежал его благодарить. Идеальная подача", — приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

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