Джеко — лучший игрок матча Интер — Шахтер по версии WhoScored, Додо — лучший у "горняков"

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях уступил миланскому Интеру (0:2).
Авторитетный портал WhoScored подвел итоги матча, определив лучшего игрока еврокубкового поединка и оценив игру других футболистов.
Лучшим игроком матча стал нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко, который оформил дубль в ворота "горняков". Он получил оценку 9,0. Также боснийский форвард был признан лучшим экспертами УЕФА.
В составе команды Роберто Де Дзерби лучшим признан защитник Додо, получивший оценку — 7,2.
Также свои итоги представил статистический портал SofaScore, по версии которого лучшим игроком был все тот же Джеко — 8,8 баллов, а в составе "горняков" — Анатолий Трубин (7,6).
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Интер — Шахтер.