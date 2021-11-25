Джеко — лучший игрок матча Интер — Шахтер по версии WhoScored, Додо — лучший у "горняков"

Донецкая команда проиграла и потеряла все шансы на еврокубковую весну.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях уступил миланскому Интеру (0:2).

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги матча, определив лучшего игрока еврокубкового поединка и оценив игру других футболистов.

Лучшим игроком матча стал нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко, который оформил дубль в ворота "горняков". Он получил оценку 9,0. Также боснийский форвард был признан лучшим экспертами УЕФА.

В составе команды Роберто Де Дзерби лучшим признан защитник Додо, получивший оценку — 7,2.

Также свои итоги представил статистический портал SofaScore, по версии которого лучшим игроком был все тот же Джеко — 8,8 баллов, а в составе "горняков" — Анатолий Трубин (7,6).

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Интер — Шахтер.