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-
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-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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Джеко — лучший игрок матча Интер — Шахтер по версии WhoScored, Додо — лучший у "горняков"

25 ноября 2021

Эдин Джеко, УЕФА

Донецкая команда проиграла и потеряла все шансы на еврокубковую весну.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях уступил миланскому Интеру (0:2).

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги матча, определив лучшего игрока еврокубкового поединка и оценив игру других футболистов.

Лучшим игроком матча стал нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко, который оформил дубль в ворота "горняков". Он получил оценку 9,0. Также боснийский форвард был признан лучшим экспертами УЕФА.

В составе команды Роберто Де Дзерби лучшим признан защитник Додо, получивший оценку — 7,2.

Также свои итоги представил статистический портал SofaScore, по версии которого лучшим игроком был все тот же Джеко — 8,8 баллов, а в составе "горняков" — Анатолий Трубин (7,6).

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Интер — Шахтер.

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