Интер второй раз подряд огорчил Шериф

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов тираспольский Шериф дома уступил миланскому Интеру со счетом 1:3.

Первый тайм прошел под небольшим преимуществом Интера. Однако Шериф атаковал хоть и не часто, но здорово. Несмотря на обилие моментов у ворот Георгиса Атанасиадиса, "нерадзурри" в первой половине встречи голов не забивали.

Во втором тайме Шериф начал играть более открыто, и Интер этим воспользовался. На 54 минуте Марсело Брозович принял мяч на подступах к штрафной и пробил низом точно в левый нижний угол ворот, 0:1.

Второй мяч не заставил себя долго ждать. После подачи с углового защитники Шерифа откровенно сплоховали. Шкриньяр пробил раз, но вратарь парировал, второй раз — снова сейв Атанасиадиса, а после третьего выстрела мяч оказался в воротах.

Уже в концовке игры произошло абсолютно неожиданное — забил Алексис Санчес. Чилиец разобрался с защитниками и сильным ударом по центру ворот прошил вратаря.

Но последнее слово было за командой Юрия Вернидуба. Траоре после подачи с углового головой перекинул Самира Хандановича. Итоговый счет — 1:3.

Шериф — Интер 0:2

Голы: Траоре, 90+2 — Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 84

Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Бруно, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Траоре, Кастаньеда, Яхшибоев (Джульен, 85).

Интер: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей (Раноккия, 85), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 64), Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо, Дармиан, Кристиано, Коловос, Фернандо, Шкриньяр.