Бензема — четвертый игрок, забивший 75 голов в Лиге чемпионов

Французский форвард забил 1000 гол мадридского клуба в Лиге чемпионов в матче против Шахтера.

Мадридский Реал в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал минимальную победу над донецким Шахтером (2:1).

В этом противостоянии дубль в составе "сливочных" оформил нападающий Карим Бензема. Эти голы стали для француза 74 и 75 в Лиге чемпионов.

По информации Squawka Football, Бензема стал четвертым игроком, который смог достичь такой отметки по забитым голам в Лиге чемпионов. Для него это была 134 игра в турнире.

Впереди Бензема в этом рейтинге находятся Криштиану Роналду (139 голов), Лионель Месси (123) и Роберт Левандовски (81).

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шахтер.