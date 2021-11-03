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-
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-
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-
24 ноября
22:00
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-
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Бензема — четвертый игрок, забивший 75 голов в Лиге чемпионов

03 ноября 2021

Карим Бензема, Getty Images

Французский форвард забил 1000 гол мадридского клуба в Лиге чемпионов в матче против Шахтера.

Мадридский Реал в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал минимальную победу над донецким Шахтером (2:1).

В этом противостоянии дубль в составе "сливочных" оформил нападающий Карим Бензема. Эти голы стали для француза 74 и 75 в Лиге чемпионов.

По информации Squawka Football, Бензема стал четвертым игроком, который смог достичь такой отметки по забитым голам в Лиге чемпионов. Для него это была 134 игра в турнире.

Впереди Бензема в этом рейтинге находятся Криштиану Роналду (139 голов), Лионель Месси (123) и Роберт Левандовски (81).

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шахтер.

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