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1
02 ноября
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02 ноября
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2
02 ноября
22:00
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2
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2
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0
02 ноября
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Лилль
2
02 ноября
22:00
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2
02 ноября
22:00
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1
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1
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
2
Шахтер
1
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
03 ноября
22:00
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2
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2
03 ноября
22:00
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Атлетико
0
03 ноября
22:00
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0
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
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3
03 ноября
22:00
Шериф
1
Интер
3
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Ливерпуль, Бавария, Ювентус и Аякс вышли в плей-офф Лиги чемпионов

04 ноября 2021

Игроки Ливерпуля, Getty Images

Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

По итогам матчей вторника в плей-офф вышли Бавария и Ювентус, которые обыграли Бенфику и Зенит соответственно.

В среду к немецкому и итальянскому клубам присоединились Ливерпуль и Аякс, одержавшие победы над Атлетико и дортмундской Боруссией.

С другой стороны Лейпциг, Бешикташ и Мальме потеряли все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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