Ливерпуль, Бавария, Ювентус и Аякс вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

По итогам матчей вторника в плей-офф вышли Бавария и Ювентус, которые обыграли Бенфику и Зенит соответственно.

В среду к немецкому и итальянскому клубам присоединились Ливерпуль и Аякс, одержавшие победы над Атлетико и дортмундской Боруссией.

С другой стороны Лейпциг, Бешикташ и Мальме потеряли все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.