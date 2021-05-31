УЕФА представил сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021

31 мая 2021

Сезар Аспиликуэта, Getty Images

В символической сборной самого престижного еврокубка попали семь футболистов Челси.

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21.

В список 33 лучших футболистов попали сразу семь игроков Челси, который стал победителем турнира, обыграв в финале Манчестер Сити со счетом 1:0.

Вратари: Эдерсон (Манчестер Сити), Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Менди (Челси).

Защитники: Сезар Аспиликуэта (Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ), Антонио Рюдигер (Челси), Бен Чилвелл (Челси), Давид Алаба (Бавария).

Полузащитники: Жоржиньо (Челси), Мейсон Маунт (Челси), Нголо Канте (Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Лука Модрич (Реал), Сержиу Оливейра (Порту), Фил Фоден (Манчестер Сити).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал), Неймар (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона).

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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