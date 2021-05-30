Лев: История с Хаверцом и его победным голом в финале Лиги чемпионов — настоящая сказка

Наставник сборной Германии высказался о результате финального матча Лиги чемпионов-2020/21.

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Драгау (1:0).

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился эмоциями от результата данного противостояния и выступления немецких футболистов в составе обеих команд.

"Я очень обрадовался, когда увидел стартовый состав. Все четыре наших игрока вошли в стартовые составы своих клубов. Это матчи высшего уровня, они мотивируют игроков, двигают вперед. Это был сумасшедший вечер, особенно для Кая Хаверца, а также для Антонио Рюдигера, Тимо Вернера и их тренера Томаса Тухеля".

"Мои поздравления, команде и всем, кто приложил руку к этому успеху Челси. История с Каем и его победным голом — настоящая сказка. Мы увидели, какой у него высокий класс. Этот успех сделает наших игроков еще сильнее в преддверии Евро-2020. Конечно, мне бы очень хотелось поздравить и Гюндогана. Мы возьмем его в команду", — цитирует Лева официальный сайт УЕФА со ссылкой на DFB.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.