Фердинанд раскритиковал действия Зинченко при пропущенном голе в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал игру украинца.

В финальном поединке розыгрыша Лиги чемпионов Манчестер Сити с минимальным счетом уступил Челси из-за гола Хаверца.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд раскритиковал действия украинского футболиста в моменте со взятием ворот.

"Зинченко должен был двигаться вместе с Хаверцом. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай его, чтобы мяч до него не дошел", — заявил англичанин в эфире BT Sport.

Напомним, что Александр Зинченко — лучший игрок Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов по версии Whoscored.