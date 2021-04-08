Президент ПСЖ: Игроки и тренерский штаб проделали очень хорошую работу, но она еще не закончена

Руководитель чемпионов Франции поделился впечатлениями от победы его команды над Баварией.

После победы французского ПСЖ над мюнхенской Баварией в выездном поединке четвертьфинальной дуэли Лиги чемпионов УЕФА (3:2), с обращением к поклонникам "красно-синих" выступил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

"Это важная победа в истории клуба. Мы победили в Мюнхене, несмотря на несколько травм в составе нашей команды. Игроки и тренерский штаб проделали очень хорошую работу, но она еще не закончена. Это был только первый тайм дуэли, а уже на следующей неделе нас ждет очередное большое испытание — ответная игра.

Мы хотим побеждать, так как этот имеет важное значение для нас. Команда с каждым новым матчем Лиги чемпионов набирается опыта, и наши игроки уже готовы показывать себя как боеспособный коллектив. Я горжусь ими, а также тренерским штабом и персоналом клуба. Это отличная игра стала результатом их работы. Остается дождаться ответной встречи", — приводит слова президента ПСЖ официальный сайт клуба.

Напомним, что ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.