Мбаппе: Это всего лишь первая часть этой прекрасной дуэли

08 апреля 2021

Килиан Мбаппе, Getty Images

Форвард французского ПСЖ поделился эмоции от успешного первого поединка против Баварии.

Французский ПСЖ сумел добиться важной победы над мюнхенской Баварией на ее поле в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА (3:2), обеспечив себе задел перед ответной игрой в столице Франции.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Нападающий действующего чемпиона Франции, Килиан Мбаппе, который в данном поединке сумел оформить дубль в ворота соперников, в интервью французской радиостанции RMC Sport рассказал о своих впечатлениях от успешной игры его команды.

"Я люблю играть против лучших игроков мира, а Мануэль Нойер — один из лучших вратарей в истории футбола. Я совершенно не чувствовал давления. Мне не удалось забить ему в финальной игре Лиги чемпионов в прошлом году, но, я надеюсь, что смогу вновь поразить его ворота в ответной игре.

Это была достаточно тяжелая игра против лучшей команды Европы на данный момент. Мы играли в качественный командный футбол, вместе справлялись с трудностями. Однако, это всего лишь первая часть этой прекрасной дуэли, поэтому вы должны сохранить уверенность, и хорошо показать себя в ответной игре", — подытожил француз.

Напомним, что у 22-летнего нападающего уже шесть голов и три результативные передачи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

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