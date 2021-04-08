Флик впервые проиграл в Лиге чемпионов

ПСЖ обыграл Баварию на Альянц Арене в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, команда Маурисио Почеттино нанесла главному тренеру мюнхенского клуба Хансу-Дитеру Флику первое поражение в Лиге чемпионов.
Специалист возглавляет Баварию с ноября 2019 года. Прежде в главном еврокубковом турнире он добыл 15 побед и 1 раз сыграл в ничью.
Напомним, что Бавария уступила в Лиге чемпионов впервые за 20 матчей.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.