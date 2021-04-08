Флик впервые проиграл в Лиге чемпионов

08 апреля 2021

Ханс-Дитер Флик, getty images

Прервалась впечатляющая серия мюнхенского наставника.

ПСЖ обыграл Баварию на Альянц Арене в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, команда Маурисио Почеттино нанесла главному тренеру мюнхенского клуба Хансу-Дитеру Флику первое поражение в Лиге чемпионов.

Специалист возглавляет Баварию с ноября 2019 года. Прежде в главном еврокубковом турнире он добыл 15 побед и 1 раз сыграл в ничью.

Напомним, что Бавария уступила в Лиге чемпионов впервые за 20 матчей.

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