Леонардо — о продлении Мбаппе и Неймара: Думаю, что в конечном итоге ПСЖ останется довольным результатом переговоров

Лидеры атак действующего чемпиона Франции все еще не определились со своей дальнейшей судьбой.

На фоне значительного успеха французского ПСЖ в гостевом поединке четвертьфинальной дуэли против мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов УЕФА (2:3), вновь стал актуальным вопрос о продлении контрактов с клубом для главных звезд атакующей линии "красно-синих" Килиана Мбаппе, отметившегося дублем в этой игре, и Неймара, который сделал две голевые передачи.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Свое мнение по поводу политики клуба в отношении вопросов о переговорах с футболистами в интервью итальянскому подразделению Sky Sports высказал спортивный директор парижан Леонардо: "Я думаю, что когда настанет время узнать результаты переговоров по данному вопросу, ПСЖ будет счастлив… В скором времени мы планируем получить от Мбаппе и Неймара больше конкретики относительно возможного продления, и на этом будем строить нашу дальнейшую тактику.

Что касается возможного трансфера Джанлуиджи Доннаруммы? Не вижу смысла об этом говорить, пока Кейлор Навас в настолько хорошей форме", — подытожил экс-футболист.

Напомним, что действующее соглашение с бразильцем и французом завершается уже следующим летом.

Их суммарная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 308 млн евро.

Ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.