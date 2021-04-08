Леонардо — о продлении Мбаппе и Неймара: Думаю, что в конечном итоге ПСЖ останется довольным результатом переговоров

08 апреля 2021

Леонардо, Getty Images

Лидеры атак действующего чемпиона Франции все еще не определились со своей дальнейшей судьбой.

На фоне значительного успеха французского ПСЖ в гостевом поединке четвертьфинальной дуэли против мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов УЕФА (2:3), вновь стал актуальным вопрос о продлении контрактов с клубом для главных звезд атакующей линии "красно-синих" Килиана Мбаппе, отметившегося дублем в этой игре, и Неймара, который сделал две голевые передачи.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Свое мнение по поводу политики клуба в отношении вопросов о переговорах с футболистами в интервью итальянскому подразделению Sky Sports высказал спортивный директор парижан Леонардо: "Я думаю, что когда настанет время узнать результаты переговоров по данному вопросу, ПСЖ будет счастлив… В скором времени мы планируем получить от Мбаппе и Неймара больше конкретики относительно возможного продления, и на этом будем строить нашу дальнейшую тактику.

Что касается возможного трансфера Джанлуиджи Доннаруммы? Не вижу смысла об этом говорить, пока Кейлор Навас в настолько хорошей форме", — подытожил экс-футболист.

Напомним, что действующее соглашение с бразильцем и французом завершается уже следующим летом.

Их суммарная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 308 млн евро.

Ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.

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