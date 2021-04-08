Левандовски — о возвращении на ответную игру против ПСЖ: Нет, это слишком рано

Бавария будет вынуждена справляться без поляка и в ответной игре.

В первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария на своем поле не смогла добиться даже ничейного исхода в голевой перестрелке против французского ПСЖ (2:3), в результате чего серьезно ухудшила свои позиции перед ответной игрой.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Поединок на Альянц Арене был вынужден из-за травмы пропустить нападающий Роберт Левандовски, однако фанаты мюнхенцев все еще оставляли определенные надежды на то, что польский футболист появится на поле в ответной игре.

Ожидания развеял сам игрок, отбросив данную возможность в интервью немецкому подразделению Sky Sports: "Нет, на следующей недели еще слишком рано.

Я сделаю все для того, чтобы вернуться на поле как можно скорее, но мое появление стоит ожидать только тогда, когда будет исключена возможность рецидива травмы. Я совершенно несчастлив, когда нахожусь дома, а мои партнеры по команде вынуждены играть без меня", — сказал лучший бомбардир клуба последних лет.

Напомним, что ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.