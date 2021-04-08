Коман: Все, что Бавария не смогла забить сегодня, постараемся восполнить в ответном поединке

Форвард Баварии прокомментировал неудачу его команды в игре против ПСЖ.

Мюнхенская Бавария уступила французскому ПСЖ в домашней части противостояния в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:3), чем серьезно осложнила себе задачу по выходу в следующий раунд.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

"ПСЖ был крайне эффективен в реализации своих голевых моментов, что нельзя было сказать о нас. Мы играли неплохо, но допустили слишком много ошибок в обороне. На таком уровне подобное никто не прощает.

Однако, мы по-прежнему уверены в своем попадании в следующий раунд, а первая игра лишь показывает, что у нас есть возможности для этого. Все, что мы не смогли забить сегодня, постараемся восполнить в ответном поединке. Думаю, что нам это удастся сделать.

Пропустить три гола на своем поле — такому нельзя найти оправданий, поэтому будем компенсировать отличной игрой на выезде.

Мбаппе? Это — топ-уровень современного футбола, сегодня он был суперэффективным. Однако, и с ним мы сможем справиться, если сохраним уровень мотивации. Очень болезненное поражение, но еще есть все шансы для того, чтобы все исправить", — подытожил француз.

Напомним, что ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.