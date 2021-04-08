Флик: Раз уж приходится проигрывать, то давайте делать это, играя в такой футбол

Специалист — о поражении от парижан.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик оценил выступление своих подопечных в проигранном мачте против ПСЖ (2:3).

"Наш соперник забил три мяча. Однако у них почти не было моментов, а у нас было очень много шансов. Сегодня мы все же могли добыть положительный результат, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я удовлетворен сегодняшним матчем и качеством игры своей команды".

"Баварится борется все 90 минут. Это качество отличает нас от других команд. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше, но мы выжимаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с ПСЖ".

"У нас было много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю, но раз уж приходится проигрывать, то давайте делать это, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с ПСЖ, то можно с позитивом ждать ответной игры в Париже", — сказал Флик в послематчевом интервью.

Видео голов и обзор матча Бавария — ПСЖ можно смотреть на Football.ua.

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