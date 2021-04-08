Мюллер догнал Шевченко и Ибрагимовича и вышел на 8-е место по голам в Лиге чемпионов

Хавбек мюнхенского клуба достиг престижной отметки.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Для немецкого хавбека этот гол стал 48-м в главном еврокубковом турнире. По данному показателю он догнал форвардов Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко.

Всего 7 футболистов забили в Лиге чемпионов больше голов: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120), Роберт Левандовски (73), Рауль (71), Карим Бензема (70), Руд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).

Ранее Томас Мюллер поделился мнением о большом объеме цитирования его нестандартных выражений.

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