Бавария уступила в Лиге чемпионов впервые за 20 матчей

Команда Флика прервала замечательную серию.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария дома уступила ПСЖ (2:3).

Уступив ПСЖ Бавария завершила свою 20-ти матчевую серию без поражений в Лиге чемпионов.

До этого подопечные Ханса-Дитера Флика выиграли 18 встреч и лишь однажды сыграли вничью.

Последний раз они проигрывали в турнире 13 марта 2019 года английскому Ливерпулю со счетом 1:3.

Видео голов и обзор матча Бавария — ПСЖ можно смотреть на Football.ua.

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