Павар: Мы заслуживали победить

Мюнхенская Бавария на своем поле уступила французскому ПСЖ в рамках первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:3), тем самым значительно ухудшив свои шансы на проход в следующий раунд.
Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча
Защитник действующего чемпиона Германии Бенжамен Павар в послематчевом интервью французскому радио RMC Sport прокомментировал исход данной части дуэли для его команды: "Мы расстроены, так как рассчитывали на победу в этом матче. У нас было больше владения мячом, больше ударов по воротам. Могу только похвалить парижан за их игру.
У нас есть ответный матч для того, чтобы оформить выход в следующий раунд, и мы непременно сделаем все необходимое для этого.
Соперники хорошо использовали имевшиеся у них моменты, чего явно не хватало нашим действиям на поле.
Мбаппе? Могу только поздравить его с дублем. Он в очередной раз показал, что является великим игроком.
Впрочем, мы должны сосредоточить внимание исключительно на себе. Мы едем в Париж исключительно за победой и проходом в полуфинал. Сегодня мы заслуживали победить, поэтому я более чем уверен в нашем дальнейшем успехе", — подытожил игрок обороны Баварии.
Ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.