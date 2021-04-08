Павар: Мы заслуживали победить

08 апреля 2021

Бенжамен Павар, Getty Images

Защитник Баварии прокомментировал неудачу его команды в матче против ПСЖ.

Мюнхенская Бавария на своем поле уступила французскому ПСЖ в рамках первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:3), тем самым значительно ухудшив свои шансы на проход в следующий раунд.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Защитник действующего чемпиона Германии Бенжамен Павар в послематчевом интервью французскому радио RMC Sport прокомментировал исход данной части дуэли для его команды: "Мы расстроены, так как рассчитывали на победу в этом матче. У нас было больше владения мячом, больше ударов по воротам. Могу только похвалить парижан за их игру.

У нас есть ответный матч для того, чтобы оформить выход в следующий раунд, и мы непременно сделаем все необходимое для этого.

Соперники хорошо использовали имевшиеся у них моменты, чего явно не хватало нашим действиям на поле.

Мбаппе? Могу только поздравить его с дублем. Он в очередной раз показал, что является великим игроком.

Впрочем, мы должны сосредоточить внимание исключительно на себе. Мы едем в Париж исключительно за победой и проходом в полуфинал. Сегодня мы заслуживали победить, поэтому я более чем уверен в нашем дальнейшем успехе", — подытожил игрок обороны Баварии.

Ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.

Источник: RMC

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