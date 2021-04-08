Тухель — о победе над Порту: Мы были готовы дать ответ за разгромное поражение от Вест Бромвича на поле

Специалист рассказал о победе в Португалии.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель отреагировал на победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Порту (0:2).

"Игра против Порту получилась достаточно тяжелой. Были такие момненты, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды был хороший настрой, и мы добились отличного результата.

Я был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от Вест Бромвича (2:5). У меня не было особых переживаний на этот счет. Мы были готовы дать ответ за разгромное поражение от Вест Бромвича на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самая главная задача – вернуться после них к победам".

"Все вместе мы добивались множества хороших результатов, а потом вместе проиграли, после чего – снова вместе – правильно отреагировали на досадное поражение. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга", — цитирует Тухеля BBC.

Видео голов и обзор матча Порту — Челси можно смотреть на Football.ua.

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