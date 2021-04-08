Дракслер: Счастлив, что сумел отыграть все 90 минут в родной стране

Полузащитник ПСЖ прокомментировал успех его команды в игре против Баварии.

Французский ПСЖ в гостевом поединке против мюнхенской Баварии сумел добыть важную победу (3:2), с точки зрения дальнейшего хода двухматчевой дуэли с действующим чемпионом Германии в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "красно-синих" Юлиан Дракслер в своем послематчевом интервью французской радиостанции RMC Sport рассказал о своих эмоциях относительно успеха команды в данном поединке.

"Я думаю, что результат для нас очень хороший. На Альянц Арене не каждая команда может одержать победу. Нам пришлось сегодня очень тяжело, однако никто и не думал останавливаться, и все работали на благо командного успеха.

Нам удалось навязать борьбу, и мы выступили на равных против достаточно сильного соперника. Мы очень счастливы от добытой победы, однако это всего лишь первая игра, поэтому мы должны продолжать работать над собой.

Я счастлив, что сумел отыграть все 90 минут в родной стране, но самое главное — я вернусь в Париж счастливым от успеха моей команды.

Ответная игра? Нам опять будет сложно, но еще рано говорить предметно по этому поводу. Сейчас мы немного разболтаны, поэтому вернемся в Париж, проведем анализ, и создадим план на домашнюю игру", — подытожил немецкий футболист.

Напомним, что ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.