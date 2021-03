Агуэро — после игры против Боруссии М: Они не дают мне мяч!

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии, английский Манчестер Сити сумел повторно отпраздновать победу над немецкими соперниками, с аналогичным первой игре счетом — 2:0.

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Однако, командный успех нисколько не сумел сгладить персональные переживания аргентинского нападающего "горожан" Серхио Агуэро, который появился в отчетной встрече на заключительную четверть часа игрового времени.

Отведенный ему тренерским штабом промежуток матча, форвард сделал всего три касания мяча.

Причиной таких низких показателей Агуэро является, по его мнению, нежелание партнеров передавать ему мяч. Собственно, об этом сам аргентинец не постеснялся заявить непосредственно после финального свистка, покидая пределы поля.

"They aren't passing the ball to me" 🥺 pic.twitter.com/XMLKkDtWDp