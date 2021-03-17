Агуэро — после игры против Боруссии М: Они не дают мне мяч!

Аргентинский форвард со скандалом уходил на замену в победной игре его команды.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии, английский Манчестер Сити сумел повторно отпраздновать победу над немецкими соперниками, с аналогичным первой игре счетом — 2:0.

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Однако, командный успех нисколько не сумел сгладить персональные переживания аргентинского нападающего "горожан" Серхио Агуэро, который появился в отчетной встрече на заключительную четверть часа игрового времени.

Отведенный ему тренерским штабом промежуток матча, форвард сделал всего три касания мяча.

Причиной таких низких показателей Агуэро является, по его мнению, нежелание партнеров передавать ему мяч. Собственно, об этом сам аргентинец не постеснялся заявить непосредственно после финального свистка, покидая пределы поля.

"No me pasan la pelota!", — сумели расшифровать его фразу журналисты ресурса ESPN, что в переводе означает: "Они не передают мне мяч!".

Напомним, что в данный момент сезона аргентинский футболист переживает непростой процесс переговоров с его нынешним клубом о возможном продлении контракта, актуальные сроки которого подходят к завершению уже ближайшим летом.

Кроме того, испанское издание AS в недавнем прошлом опубликовало информацию о якобы существующей договоренности между аргентинским форвардом и новоиспеченным президентом каталонской Барселоны Жоаном Лапортой относительно будущего перехода Агуэро в состав "блаугранас".

В текущем сезоне Серхио провел всего 14 поединков в составе "горожан" (454 минуты), по ходу которых отметился лишь тремя забитыми мячами.