Де Брюйне: Надежная оборона помогает нам делать свою работу

Полузащитник Манчестер Сити прокомментировал успех его команды в дуэли против Боруссии М.

Оба противостояния против менхенгладбахской Боруссии на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА завершились для Манчестер Сити с одинаковым исходом — победа со счетом 2:0, что гарантировало подопечным Хосепа Гвардиолы участие в следующем раунде европейских состязаний.

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Автор первого гола в ответной игре, полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне, в своем послематчевом интервью поздравил команду с добытым успехом, отдельно почеркнув весомый вклад в него игроков линии обороны.

"Я считаю, что главным приоритетом команды является стабильность во всех линиях. В частности, нам, нападающим, намного легче играть, если у нас за спиной находится надежная линия защиты. Это вселяет уверенность в каждого.

В начале поединка мы показали отличную выдержку, а после двух быстрых голов, что дало нам отличные позиции для выхода в следующий раунд, спокойно прошли период давления со стороны соперников. Думаю, что контроль игры с нашей стороны был очевиден, а во втором тайме у нас было несколько моментов для того, чтобы окончательно закрыть игру", — считает бельгиец.

Гвардиола на отчетную игру представил свою команду в более привычной расстановке 4-3-3 с "ложной девяткой" в виде Фила Фодена, отойдя от модели игры на выходных 5-3-2 против Фулхэма. Де Брюйне не остался в стороне от того, чтобы прокомментировать данное решение главного тренера его команды.

"В зависимости от игрока на острие, мы должны менять тактику своих действий. С Габриэлем Жезусом или Куном Агуэро в это роли мы играем достаточно прямолинейно, в то время как Фил Фоден дает нам намного больше вариантов перед чужой штрафной. Безусловно, непросто перестраиваться под каждую отдельную игру, но ничего страшного в подобных изменениях я не вижу", — подытожил футболист Манчестер Сити.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится в пятницу, в 13:00 по киевскому времени.