Трубін — четвертий за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів-2024/25, Різник — на 12 місці

В обох голкіперів збірної України було достатньо роботи в завершеному сезоні найпрестижнішого єврокубка. У Луніна — 8 сейвів за 2 матчі (42 місце).

Українські воротарі Анатолій Трубін та Дмитро Різник продемонстрували вражаючу гру в завершеному сезоні Ліги чемпіонів, увійшовши до переліку найкращих за кількістю здійснених сейвів.

За інформацією, опублікованою на офіційному сайті УЄФА, Анатолій Трубін, який захищав ворота Бенфіки, зробив 41 сейв у 12 матчах турніру — це четвертий результат серед усіх голкіперів (поділяє його з шістьома воротарями).

Його колега по збірній Дмитро Різник провів 8 матчів за донецький Шахтар і здійснив 37 сейвів, посівши підсумкове 12 місце у рейтингу.

Андрій Лунін, який провів 2 поєдинки за Реал Мадрид, зробив 8 сейвів і опинився на 42-й позиції. Його конкурент у мадридському клубі Тібо Куртуа посів друге місце за загальною кількістю порятунків — 52 сейви у 12 зустрічах.

Найкращим воротарем за цим показником став Янн Зоммер з міланського Інтера — 54 сейви у 14 матчах сезону Ліги чемпіонів 2024/25.