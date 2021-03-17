Розе: Мы проиграли, потому соперник был силен как медведь

Наставник Боруссии М прокомментировал неудачу его команды в серии против Манчестер Сити.

Боруссия Менхенгладбах не смогла продемонстрировать присущий для нее агрессивный стиль ведения игры и в ответном матче стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского Манчестер Сити, вновь получив в свои ворота два безответных мяча на поле венгерской Пушкаш Арены (2:0).

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "жеребцов" Марко Розе в своей послематчевой беседе с журналистами немецкого подразделения Sky Sports отметил значительное превосходство соперников над его командой, однако отметил определенные старания собственных подопечных по ходу игры.

"Мы проиграли, потому соперник был силен как медведь. Манчестер Сити оказался неподъемной преградой для нас — это необходимо признавать. Мы показали плохую игру в прессинге, а те попытки, что были, соперники спокойно обходили своими быстрыми передачами. В этот момент мы потеряли уверенность в себе.

Когда удавалось забрать мяч, появлялись новые интересные варианты. Хочу отметить, что в этой игре у нас было больше моментов, чем в предыдущей, поэтому можно говорить об определенном прогрессе. Обе команды играли в выжидательный футбол, и у соперников терпение оказалось выше, чем у нас.

Мы получили два последовательных удара на старте матча, после которых было сложно вернуться в игру, но мои подопечные справились с этой задачей. Подобное поведение обсуждалось нами перед игрой, поэтому они были готовы психологически и к такому неудачному сценарию.

Я не могу сказать, что в последнее время (Боруссия М проиграла седьмой матч кряду — ред.) мы делаем что-то отличное от того, что было раньше. Попросту нет результатов. Считаю, что мы должны поразмыслить над этим перед предстоящими играми, и в скором времени суметь прервать неудачную серию выступлений. Это важно, как для меня и футболистов, так и для фанатов", — подытожил немецкий специалист.

В ближайшее время менхенгладбахскую Боруссию ожидает гостевое противостояние против гельзенкирхенского Шальке в рамках очередного тура немецкой Бундеслиги.