Гвардиола: Манчестер Сити должен продвигаться по сетке Лиги чемпионов, а не как это было в прошлых сезонах

Наставник Манчестер Сити прокомментировал успех его команды в дуэли против Боруссии М.

В ответном поединке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити сумел повторно доказать свое превосходство над менхенгладбахской Боруссией, повторив на венгерской Пушкаш-Арене результат почти месячной давности (2:0).

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола в своем послематчевом интервью сделал акцент на предстоящей для его команды тяжелой работе над своими результатами в ближайшее время, сделав предостережение относительно возможной недооценки будущих соперников.

"Сегодня мы сыграли хорошо, поэтому будет повод отметить. Все футболисты сейчас находятся в своих оптимальных кондициях, но мы прекрасно понимаем, что ситуация может измениться одномоментно. Приближается пауза на матчи сборных, и у меня нет совершенно никакого понимания о том, в каком состоянии мои футболисты вернутся после нее.

У нас в календаре там стоит Лестер, затем — Лига чемпионов, потом — Лидс, и вновь — Лига чемпионов… Я не знаю, что будет с моей командой в этот период.

Сегодня нам пришлось забыть о близости к выходу в четвертьфинал, и просто выиграть эту игру. Мы должны сейчас делать то, что не смогли по ходу предыдущих сезонов — продвигаться по сетке турнира.

В субботу нам предстоит игра против Эвертона. Победим — пройдем дальше в Кубке Англии, нет — вылетим. Все просто.

У нас сейчас хороший ритм, но для любого наставника сейчас важно реагировать на резкие изменения событий. У меня есть предчувствие, что, когда игроки вернутся после сборных, у нас будет четыре игры для того, чтобы выиграть АПЛ досрочно.

Моя, и моей команды, цель — меньше осечек в погоне за титулом. Мы сейчас играем хорошо и делаем это так, как заранее оговариваем. Лучшая оборона — контроль мяча с четким пониманием процесса.

Важно побеждать в любой ситуации. Мы близко к титулу АПЛ, но у нас есть в матчи, где высокая вероятность поражения. Иногда, досрочное чемпионство может и навредить — пока вы боретесь за один трофей, это помогает вам в других состязаниях на вылет.

В ближайшее время для нас не будет существовать четвертьфинала Лиги чемпионов, только отдельный следующий поединок. Как только подойдем к еврокубкам вплотную в календаре, тогда и начнем о них думать", — подытожил испанский наставник.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится в пятницу, в 13:00 по киевскому времени.