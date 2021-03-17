Штиндль: У Боруссии М были значительные амбиции на ответную игру, но Манчестер Сити нас превзошел во всем

Полузащитник Боруссии М прокомментировал неудачу его команды в дуэли против Манчестер Сити.

Стадия 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА для менхенгладбахской Боруссии отметилась двумя непростыми поединками против английского Манчестер Сити, по итогу которых у подопечных Марко Розе не оказалось на счету даже забитых мячей (дважды по 0:2).

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "жеребцов" Ларс Штиндль в своей послематчевой беседе с немецким подразделением Sky Sports выделил ключевые факторы, ставшие причиной столь невыразительной игры его команды в данной дуэли.

"Мы играли против одной из лучших команд мира прямо сейчас. У нас практически не было доступа к штрафной соперников, так как Сити оборонялся на очень высоком уровне. Амбиции на ответную игру были значительными, и мы достаточно неплохо сумели в нее войти. У нас были один-два реальных момента, но качественного завершения не последовало.

Мы пытались оказать сопротивление, но Манчестер Сити превзошел нас сразу по ряду компонентов за все 180 минут дуэли. Они в прямом смысле съедали нас в прессинге", — считает опытный немецкий исполнитель.

Штиндль также отметил свою веру в возобновление удачной серии для его команды под руководством Марко Розе, который ближайшим летом присоединится к дортмундской Боруссии: "Это очень сложный этап для нашей команды, но мы должны выполнять свою повседневную работу ради успехов в Бундеслиге. Сейчас это может прозвучать глупо, но в прошлую пятницу (поражение от Аугсбурга на выезде 1:3) мы показали достойную игру, и в футболе все дело не только лишь исключительно в очках.

К сожалению, сегодня мы вновь потерпели неудачу, но сдаваться никто не намерен. Продолжаем бороться, и рано или поздно придем к долгожданному успеху. В субботу с игры против Шальке и попробуем заложить начало новой победной серии", — подытожил немецкий футболист.

Пока Боруссия М будет готовится к гостевой игре против гельзенкирхенского Шальке, Манчестер Сити внимательно посмотрит за процессом жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится в пятницу, 19 марта, начало в 13:00 по киевскому времени.