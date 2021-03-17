Зоммер: Вылет Боруссии М из Лиги чемпионов считаю справедливым и закономерным

Голкипер немецкого клуба поделился впечатлением от неудачного завершения его командой двухматчевой дуэли против Манчестер Сити.

По итогам стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, на одного представителя Германии в текущем еврокубковом сезоне станет меньше. Причины этого лежат исключительно в спортивной плоскости — менхенгладбахская Боруссия ни в одном из поединков не сумела оказать достойного сопротивления английскому Манчестер Сити, уступив и во втором матче со счетом 0:2.

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Голкипер "жеребцов" Янн Зоммер прокомментировал неудачу своей команды в послематчевом интервью немецкому подразделению Sky Sports, сделав акцент на том, что Боруссия не смогла грамотно использовать тот небольшой объем пространства, который предоставил им соперник.

"Мы играли против одной из лучших команд мира на данный момент. Это надо признавать, и тут совершенно нечему стыдиться. Создав два-три шанса в ответной игре, у нас были возможности избежать поражения, но реализация моментов подвела. Это проблема менталитета — мы должны были считать себя равными с соперниками. Нам так и не удалось к этому прийти, поэтому вылет из Лиги чемпионов считаю закономерным и справедливым.

Хочу, чтобы все услышали — я горжусь клубом и своей командой. У нас был отличный сезон в еврокубках в этом году, но в любой момент все может пойти совершенно наперекосяк. Как бы тривиально это ни звучало, но мы должны смотреть в будущее. В субботу у нас будет тяжелая игра против Шальке, благодаря успеху в которой мы хотим подняться на более высокий уровень", — подытожил опытный швейцарский голкипер.

Пока Боруссия М будет готовится к гостевой игре против гельзенкирхенского Шальке, Манчестер Сити внимательно посмотрит за процессом жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится в пятницу, 19 марта, начало в 13:00 по киевскому времени.